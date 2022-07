Will Smith assiste au mariage de Adil Larbi à Tanger (PHOTO)

Will Smith a été aperçue dans un mariage à Tanger, et pas n’importe lequel. La star hollywoodienne a répondu présent à l’invitation de Adil Larbi, son ami et réalisateur du 3e opus de la saga « Bad Boys ».

Dans une publication partagée par l’heureux marié sur son compte Instagram, le réalisateur marocain remercie l’acteur qui s’est déplacé à Tanger pour cette occasion. « Merci mon frère Will d’être présent à mon mariage. Nous sommes tellement heureux de t’avoir avec nous en tant qu’invité d’honneur ».

Sur la photo, Adil Larbi était accompagné de son épouse, la journaliste de VRT (Communauté flamande de Belgique), Loubna Khalkhali, ainsi que son ami et coréalisateur de « Bad Boys » et de « Rebel », Bilall Fallah.

A.O.