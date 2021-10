WhatsApp, Facebook et Instagram rétablis après une longue panne, le Maroc concerné

Victimes d’une longue panne qui a duré plus de six heures, le réseau social Facebook et ses applications Instagram, WhatsApp et Messenger ont été rétablis lundi soir.

C’est vers 11h44 (heure de l’Est), cet avant-midi, que les premières pannes ont été signalées. Plus de 125.000 personnes ont rapporté des incidents de connexion sur les différentes plateformes Facebook auprès de Downdetector. Au Maroc, WhatsApp, Facebook et Instagram étaient également à l’arrêt pendant toute la soirée du lundi.

Réagissant à cette panne qui a coûté cher au géant californien, le département des communications de Facebook a indiqué être conscient que certaines « personnes rencontrent des difficultés pour accéder à nos applications et produits ».

« Nous travaillons pour que les choses reviennent à la normale le plus rapidement possible et nous nous excusons pour tout inconvénient », avait ajouté la source.

Sur le site spécialisé Downdetector, qui suit les pannes des services numériques et qui a identifié celle du géant des réseaux sociaux comme « la plus importante qu’il ait jamais observée », les signalements d’incidents étaient largement en baisse vers 22H GMT.

Au niveau de Wall Street, la panne d’aujourd’hui a eu un impact considérable sur le cours de Facebook, qui a chuté de près de 6%.