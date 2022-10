Wall Street English souffle sa 50ème bougie

L’institut d’enseignement souffle sa 50ème bougie, et doit sa success story, en exclusivité, à une approche immersive, et des méthodologies pédagogiques approuvées, et ce à travers une démarche recommandée par Cambridge et le Conseil Européen de l’Education.

VENI, VIDI, VICI ! Une citation qui a connu l’éclosion dans la Grèce d’antan à travers Jules César, pour annoncer avoir remporté une éclatante et somptueuse victoire. C’est ce même état des faits qui anime aujourd’hui Wall Street English, quant à son attachement ancestral à ses valeurs séculaires et ses fondamentaux. Une très belle aventure avec moultes péripéties; 50 ans d’existence, cinq décennies de victoires et de conquêtes à l’échelle mondiale. C’est notablement la saga de toute une communauté d’hommes et de femmes de plusieurs horizons, et cultures, qui continuent d’écrire inlassablement la singularité de l’enseigne et sa fabuleuse histoire.

Wall Street English va davantage dans le sens de l’excellence opérationnelle, en se faisant certifier ISO 9001 -quasiment le seul institut d’enseignement d’anglais au monde ayant porté ce label- en développant un logiciel de gestion conçu pour mesurer la performance des étudiants, et en créant une plateforme digitale d’interconnectivité avec les étudiants partout où ils sont.

WSI (Wall Street Institute) devient WSE (Wall Street English)

Le centre de Casablanca a connu le jour en 2009, en réponse à des besoins factuels décelés auprès d’une population locale à l’affût d’aiguiser ses compétences linguistiques. Wall Street English, à travers son approche universellement réputée et innovante, a été connu à son démarrage sous le nom de Wall Street Institute. Et ce n’est qu’en 2014, que l’on enregistre un grand tournant dans l’histoire du groupe.

La période 2014-2022 a été ponctuée par un renforcement de la politique digitale, avec la mise au point d’une plateforme d’apprentissage entièrement hébergée en ligne, des supports éducatifs intelligents, et le lancement en exclusivité de l’application Learn English. Un travail de longue haleine qui vient consolider l’expertise des coachs de WSE, ainsi que le savoir-faire de ses professeurs chevronnés, ce qui représente un gage réel d’essor vis-à-vis des différents segments de marché, aussi bien pour les professionnels que pour les particuliers.

Au Maroc, l’anglais est en pleine ascension

Les efforts du gouvernement avancent parfaitement de concert avec cette dynamique. Il s’agit d’un axe qui a été évoqué lors de la conférence de presse tenue par Monsieur le ministre de l’Education Nationale, en septembre courant. Le responsable gouvernemental affirme que son ministère est conscient de l’importance d’intégrer l’anglais à l’enseignement des élèves. Cette langue est actuellement présente dans 2000 établissements scolaires, avec 9000 enseignants mobilisés. Il a ajouté qu’il existe actuellement des consultations pour étendre l’enseignement de la langue au cursus collégial, et que cette langue pourrait être adoptée par certaines matières scientifiques.

Dans l’univers des plus jeunes, une multitude de références drainent dans un écosystème anglo-saxon. Les parents sont dorénavant plus enclins à orienter leurs enfants vers des universités dont l’approche pédagogique et éducative aspire foncièrement à une prospective d’enseignement novatrice et futuriste. Sur le plan professionnel, la maîtrise de la langue anglaise représente désormais la cheville ouvrière de toute expansion de carrière.

In fine, à cette occasion, WSE réitère ses remerciements à tous ses partenaires et à l’ensemble de son public. Ses équipes sont très heureuses de partager leur engouement et immense gratitude à toute la communauté de lauréats au Maroc et dans tous les pays où WSE opère.