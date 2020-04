Walid, un Casablancais guéri du covid-19, témoigne

Walid, un quinquagénaire atteint de covid-19, a réussi à vaincre le virus après avoir passé 20 jours dans un hôpital à Casablanca.

Contacté par Le Site info, il a confié qu’il a été contaminé par sa femme qui travaille dans une pharmacie. «Je n’ai rien ressenti au début. Lorsque mon épouse a été testée positive, j’ai eu de la fièvre et de la diarrhée. J’ai ainsi contacté l’hôpital de Ben Msik», a confié Walid, précisant qu’il y a été transféré pour subir le test du coronavirus. Le résultat était positif.

Et d’ajouter : «J’ai essayé de me convaincre que tout se passera parfaitement bien et que la prise de médicaments et le respect des consignes des médecins me permettront de m’en sortir. Toutefois, je ne pouvais m’empêcher d’avoir peur et de m’inquiéter».

Walid a également indiqué qu’il avait établi un programme spécial pendant son hospitalisation. Il lisait, regardait la télévision, faisait du sport et surfait sur internet. «On fait face à un ennemi invisible et fatal. Il faut respecter le confinement et ne quitter la maison que pour la nécessité absolue. Seul le respect total du confinement nous permettra de s’en sortir», a-t-il recommandé.

N.M.