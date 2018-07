WAC: Mohamed El Khalidy, alias “Yachine” est décédé

Le défunt s’était rendu célèbre, dans les années 1960, par ses parades spectaculaires au WAC, d’où son surnom qui fait référence au keeper légendaire de l’Union soviétique Lev Yachine. Mohmed El Khalidy, qui a aussi défendu les couleurs de l’équipe nationale, a remporté deux titres de champion national et une Coupe du Trône, dans l’une des périodes les plus fastes de l’histoire des Rouge et Blanc. Après une brillante carrière sportive, il avait pris la direction de l’école de formation des gardiens du WAC, dont la création fut une première au Maroc.

En naviguant sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies et leur communication à des tiers, afin de vous offrir contenus et publicités liés à vos centres d'intérêt. En savoir plus... OK