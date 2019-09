WAC- FAR: la mère du supporter décédé témoigne

Un jeune homme a trouvé la mort, mardi soir dans la région de Lahraouine. “La victime a chuté d’un véhicule de supporters des FAR. Un groupe de personnes ont intercepté le véhicule”, indiquent les autorités locales de la province de Mediouna.

Ce groupe a intercepté des supporters et leur a jeté des pierres, avant que la situation ne dégénère en affrontements entre les deux parties, faisant cinq blessés, qui ont été évacués à l’hôpital provincial de Mediouna pour recevoir les soins nécessaires, précise-t-on de même source.

Dans une déclaration à Le Site info, la mère d’Abdelkrim, le supporter décédé, a exprimé son chagrin. «Que Dieu punisse ceux qui ont tué mon fils», a-t-elle prié. Elle a confié que son fils s’est rendu à Casablanca, en compagnie de son frère et de ses amis, pour assister au match face au Wydad. «En apprenant sa mort, je n’y ai pas cru. Ce n’est qu’en entendant la voix de son grand frère que j’ai enfin compris qu’il est bien décédé», a indiqué la mère déplorée.

Et d’ajouter : «Avant de quitter la maison, mon fils m’a embrassé la main et m’a assuré qu’il allait revenir sain et sauf. Il avait 22 ans».

Le défunt, a précisé la mère, était mécanicien et travaillait avec son père. Il était un fervent supporter de l’AS FAR et se déplaçait toujours pour assister aux match de son club de cœur.

Rappelons que six personnes ont été arrêtées pour leur implication dans ces affrontements et placées en garde à vue à la disposition de l’enquête menée sous la supervision du parquet compétent. Les enquêtes et recherches se poursuivent pour élucider les tenants et les aboutissants de ces actes et arrêter les personnes présumées impliquées ou complices.

