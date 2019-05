EST-WAC: un joueur du Wydad agressé au stade de Radès

Le joueur du Wydad Casablanca Achraf Dari a été violemment agressé vendredi 31 mai lors de la finale de la Ligue des Champions qui a opposé les Rouges à l’Espérance de Tunis au stade de Radès.

Dans une déclaration exclusive à El Botola, le jeune joueur a indiqué qu’il a été blessé par des supporters tunisiens au niveau de la jambe après le but refusé du Wydad. Il a précisé au site arabophone que des journalistes marocains et des membres de la délégation du WAC ont été également agressés. «Je ne connais toujours pas les raisons de cet acharnement, directement après le but d’El Karti. C’est totalement injuste. Heureusement que ma blessure n’est pas grave», a affirmé Achraf Dari.

Rappelons que l’Espérance de Tunis a été proclamée vainqueur de la Ligue des champions africaine face au Wydad de Casablanca après l’interruption de la finale retour pour des problèmes d’arbitrage.

Les joueurs du Wydad ont refusé de reprendre le match après le refus de l’arbitre de consulter la VAR suite au but égalisateur de Walid Karti à la 59ème minute, qui a été annulé pour un hors-jeu qui ne l’était pas.

