WAC-Al Ahly: nouvelle défaite du club cairote

Le Bureau directeur du club Al Ahly a subi une nouvelle « défaite » qui prouve que ses accusations à l’encontre du Maroc et du Wydad étaient fallacieuses, à propos de la désignation du Complexe sportif Mohammed V pour abriter le match du 30 mai dernier.

Et c’est même un journal égyptien qui en a apporté la preuve. En effet, « Veto » a publié des documents qui montrent que la Fédération égyptienne de football a bel et bien reçu la correspondance de la CAF, datée du19 janvier dernier, stipulant l’ouverture des candidatures de l’organisation de la finale de la Ligue des champions d’Afrique.

Un autre document a été aussi publié par « Veto » concernant une correspondance de la Fédération égyptienne de football adressée au ministère de la Jeunesse et des Sports, le 14 avril dernier, et demandant à celui-ci de veiller à l’organisation de cinq championnats, à l’exception de la finale de la ligue des champions de la CAF. Ceci, même si le club Al Ahly était qualifié aux demi-finales, à cette date, a précisé la même source.

Par ailleurs, le ministre de la Jeunesse et des Sports, Dr Achraf Sobhi, a confirmé l’existence des documents cités par « Veto », dans un entretien téléphonique dans le cadre de l’émission « Al-Hikaya », présentée par Amr Adib sur la chaîne MBC Masr. Toutes ces affirmations sont la preuve tangible que l’organisation par le Maroc de la finale de la Ligue des champions d’Afrique était un droit légitime, du fait que seuls deux pays, le Maroc et le Sénégal, étaient en lice. Et après le retrait du Sénégal et le vote du Bureau exécutif de la CAF, la ville de Casablanca et le Complexe sportif Mohammed V ont été choisis pour abriter la finale.

A rappeler que les Egyptiens ont ressassé l’option impartiale du « terrain neutre » avant que les documents publiés par « Veto' » ne viennent confirmer la légitimité du choix du Maroc, alors qu’eux-mêmes avaient émis le vœu de ne pas organiser cette finale.

