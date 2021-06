Voyages vers la France: le Maroc classé sur la liste « Orange »

Le gouvernement français a annoncé que les flux de voyageurs entre la France et les pays étrangers seront rouverts, à partir du mercredi 9 juin, selon des modalités qui varient en fonction de la situation sanitaire dans ces pays et de la vaccination des voyageurs.

Une classification des pays a été définie sur la base des indicateurs sanitaires. Trois catégories ont été mises en place (Vert-Orange-Rouge).

Les pays classés en vert sont les pays de l’espace européen, l’Australie, la Corée du Sud, Israël, le Japon, le Liban, la Nouvelle-Zélande et Singapour.

Le Maroc figure dans la liste des pays « Orange », aux côtés du Royaume-uni et des Etats-unis. La circulation du virus dans ces pays est « dans des proportions maîtrisées, sans diffusion de variants préoccupants ».

Les personnes, se trouvant actuellement au Maroc, peuvent donc se rendre en France si elles sont vaccinées, mais doivent fournir un test PCR de moins de 72 heures ou un test antigénique de moins de 48 heures.

Toutefois, les personnes non vaccinées ne peuvent se rendre en France que pour des motifs impératif et, de surcroît, s’engageront néanmoins à respecter un auto-isolement de sept jours. Il s’agit des ressortissants français au Maroc, des ressortissants de l’Union européenne au Maroc, de ceux de pays tiers titulaires d’un titre de séjour ou d’un visa de long séjour, des ressortissants de pays tiers titulaires d’un visa de long séjour (VLS), ainsi que de ceux de pays tiers disposant d’un VLS, des professionnels de santé ou de recherche et des étudiants.

A.K.A.