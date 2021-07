Vols vers le Maroc: les précisions de l’ambassade de France

L’ambassade de France au Maroc a annoncé que les Français résidents au Maroc disposant d’un titre de séjour régulier, non-vaccinés ou incomplètement vaccinés, sont soumis à leur arrivée au Royaume à un auto-isolement à domicile de 5 jours, avec un test de dépistage (antigénique rapide ou PCR) au 5ème jour.

Sur sa page Facebook, l’ambassade a également indiqué que les Français non-vaccinés de passage au Maroc sont soumis à un confinement de 10 jrs dans un hôtel, à choisir parmi ceux définis par les autorités marocaines. «La preuve de paiement sera exigée à l’embarquement et une déclaration sur l’honneur devra être remplie», précise l’ambassade.

«Tous les voyageurs (vaccinés ou non) de la liste B doivent présenter un test PCR négatif de moins de 48h avant la date d’entrée sur le territoire marocain et doivent remplir la déclaration suivante à remettre à leur arrivée au Maroc», souligne l’ambassade

Rappelons que dans le cadre des mesures mises en place pour accompagner la reprise des voyages internationaux, et suite à la diffusion d’informations relatives à une mise à jour des conditions d’accès au territoire marocain, le Comité interministériel du suivi du Covid a annoncé dimanche dernier, que la France, l’Espagne et le Portugal ont été ajoutés à la liste B (pays à risque élevé). Des pays comme la Tunisie, le Qatar, l’Arabie Saoudite, l’Inde et la Russie figurent dans cette liste.

H.M.