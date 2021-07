Vols vers le Maroc: France, Espagne et Portugal dans la liste B

Dans le cadre des mesures mises en place pour accompagner la reprise des voyages internationaux, et suite à la diffusion d’informations relatives à une mise à jour des conditions d’accès au territoire marocain, le Comité interministériel du suivi du Covid a annoncé ce dimanche, que la France, l’Espagne et Portugal ont été ajoutés à la liste B (pays à risque élevé). Des pays comme la Tunisie, le Qatar, l’Arabie Saoudite, l’Inde et la Russie figurent dans cette liste.

Pour rappel, s’agissant des conditions d’accès, la validité des tests PCR pour les voyageurs de la liste A est de moins de 72 heures au lieu de 48h, a précisé le Comité dans un communiqué, ajoutant que les autres conditions relatives à la liste A sont toujours valables.

Les voyageurs en provenance de la liste B sont, eux, appelés à fournir un test PCR négatif datant de moins de 48 heures, a souligné la même source, notant qu’ils sont classés en 2 catégories :

1- Les détenteurs d’un certificat attestant que la personne est vaccinée par un des vaccins acceptés au Maroc sont dispensés de la quarantaine.

2- Les personnes non vaccinées ou incomplètement vaccinées en provenance de la liste B devront, quant à elles, observer une quarantaine contrôlée de 10 jours, à la charge des intéressés, dans les structures préalablement désignées par les autorités marocaines avec un test PCR de contrôle au 9ème jour.

Ces conditions entreront en vigueur le mardi 13 juillet 2021 à 23H59.

IH