Vols spéciaux: la dernière mise à jour de la RAM

La Royale Air Maoc (RAM) a annoncé la programmation de nouveaux vols exceptionnels (soumis à une autorisation spéciale) vers l’Espagne, la France et la Mauritanie entre le 7 et le 10 décembre 2021.

La compagnie aérienne avait par ailleurs programmé d’autres vols exceptionnels vers différentes destinations, suite à la suspension des vols à partir et à destination du Maroc du 29 novembre à 23h59 au 13 décembre à 23h29.

La RAM invite les voyageurs à consulter son site pour plus d’informations.

Pour rappel, le Comité interministériel de suivi du Covid a annoncé, dimanche, la suspension de tous les vols directs de passagers à destination du Royaume, pour une durée de deux semaines, à compter du lundi 29 novembre 2021 à 23h59.

« En raison de la propagation rapide du nouveau variant du virus de la Covid-19 – Omicron (B.1.1.529), notamment en Europe et en Afrique, et afin de préserver les acquis réalisés par le Maroc dans la lutte contre la pandémie et protéger la santé des citoyens il a été décidé de suspendre tous les vols directs de passagers à destination du Royaume du Maroc, pour une durée de 2 semaines, à compter du lundi 29 novembre 2021 à 23h59 », a précisé le Comité dans un communiqué

M.F.