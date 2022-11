Vols spéciaux Casa-Doha de la Royal Air Maroc: ce qui a été vendu

Le programme de vols spécial entre Casablanca et Doha déployé par Royal Air Maroc, à l’occasion de la Coupe du monde 2022, a bien décollé. Plus de 2.000 billets ont été vendus depuis le lancement dudit programme.

Lancé il y a un peu plus d’un mois, le programme de vols spécial entre Casablanca et Doha, déployé par Royal Air Maroc à l’occasion de la Coupe du monde 2022, a la cote auprès des Marocains. En effet, ce sont plus de 2.000 billets qui ont été vendus à date, nous confirme une source au sein de la compagnie. Fin septembre dernier, RAM avait annoncé un programme de vols spécial Coupe du Monde, en partenariat avec le ministère de l’Éducation nationale, du préscolaire et des sports et la Fédération royale marocaine de football (FRMF).

L’objectif étant de permettre aux supporters marocains de se rendre au Qatar afin de supporter l’Équipe nationale de football. RAM mobilisera des vols pendant la période du premier tour qui se déroulera du 20 novembre au 4 décembre prochains pour permettre aux supporters d’accompagner les Lions de l’Atlas au Qatar. En plus des vols réguliers quotidiens et directs reliant Casablanca et Doha, la compagnie injectera, pendant cette période, plusieurs vols supplémentaires directs d’une capacité totale de 3.000 sièges au prix fixe subventionné de 5.000 DH (aller et retour) en classe économique.

Rappelons que les vols seront opérés par des avions long-courrier Dreamliner, le Boeing 787-8 et le Boeing 787-9 d’une capacité respective de 274 et 302 sièges, et offrant de meilleures conditions de confort et de sécurité. Notons aussi que la compagnie nationale a rétabli, depuis le 12 septembre dernier, sa route aérienne directe reliant l’aéroport Mohammed V de Casablanca et l’aéroport Hamad International de Doha. Suspendue depuis mars 2020 en raison de la crise sanitaire, cette ligne a été reprise à raison d’un vol par jour.

Les vols seront opérés en Boeing 787-9 d’une capacité de 302 sièges dont 26 en classe Affaires. En tant que transporteur national, Royal Air Maroc confirme sa mobilisation pour accompagner l’équipe nationale et les supporters marocains tout au long des phases décisives de qualification aux différentes compétitions internationales, comme elle l’a déjà fait lors de la Coupe du monde de Russie en 2018.

Sanae Raqui / avec Les Inspirations ÉCO