Vols prévus à partir du 15 juillet: nouvelles précisions de la RAM (PHOTO)

Suite à la décision du gouvernement marocain d’autoriser certaines catégories de passagers à quitter le Maroc où à y accéder, Royal Air Maroc a mis en place un programme de vols.

Le programme représente une base de travail qui sera réaménagée et adaptée en fonction de l’évolution de la demande et de l’ouverture de l’espace aérien des différentes destinations. Ainsi, les fréquences peuvent être régulées à la hausse ou à la baisse dépendamment de l’évolution de la vente.

Notons que la RAM avait précisé que conformément aux conditions mises en place par le gouvernement marocain, les passagers éligibles doivent remplir les conditions requises par les autorités marocaines. Ainsi, les vols vers le Maroc sont ouverts à tous les citoyens marocains (touristes bloqués à l’étranger, étudiants ou résidents à l’étranger et leurs familles) ainsi qu’aux citoyens d’autres nationalités résidant au Maroc. Les vols au départ du Maroc sont ouverts aux Marocains résidant à l’étranger ainsi qu’aux citoyens d’autres nationalités. Quant aux étudiants nouvellement admis dans les établissements universitaires, les hommes d’affaires et les citoyens contraints de se rendre à l’étranger pour les soins médicaux ainsi que les étrangers résidant au Maroc, ils doivent disposer d’une autorisation exceptionnelle émise par la préfecture de leur province.

«Les passagers doivent obligatoirement présenter, au moment de l’enregistrement, les résultats du test PCR de moins de 48h et du test sérologique. Les enfants âgés de moins de 11 ans sont exempts de test. Royal Air Maroc rappelle également que le port du masque est obligatoire sur l’ensemble de ses vols et que seuls les sacs à main et les sacs pour enfants et pour ordinateurs sont autorisés à bord comme bagages cabine», ajoute la RAM.

