Vols Maroc-Israël: c’est pour très bientôt !

Selon le site israélien « Mako », l’optimisme est de rigueur concernant des vols réguliers entre l’Etat hébreu et le Maroc, dès le début du mois de juillet 2021.

Ceci, même en l’absence, jusqu’à présent, d’un accord entre les deux pays à propos des visas d’entrée. Cependant, ledit site croit savoir que le Maroc compte parmi les destinations les plus proches de la concrétisation d’un tel accord entre les deux parties!

La même source rappelle qu’il est possible aux Israéliens de se rendre au Maroc lors de voyages organisés ou par invitation personnelle spéciale. Les voyages touristiques, eux, sont l’étude et il est prévu qu’ils puissent débuter au mois de juillet prochain

Par ailleurs, la directrice adjointe du service commercial d’El Al Israël Airlines, Jil Staff, a déclaré au site « Mako » que l’accord est tacite et que les destination vers le Maroc et Bahreïn sont fortement demandées, sauf que certaines conditions sécuritaires et bureaucratiques sont la cause du retard du démarrage des vols vers certaines destinations de la compagnie aérienne de l’Etat hébreu.

De son côté, Abderrahim Bayoud, chef du Bureau de représentation du Maroc en Israël, a annoncé que les vols Israël-Maroc devaient, en principe, commencer dès la fin du mois sacré de Ramadan, mais les conséquences des attaques israéliennes contre le peuple palestinien est la cause principale de ce report. Lequel report concerne également toutes les dispositions de autres accords conclus entre le Maroc et Israël et la reprise de leurs relations diplomatiques, a souligné Abderrahim Bayoud.

