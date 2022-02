Vols dans un souk aux environs de Kénitra: l’analyse d’un politologue

Un souk hebdomadaire, aux environs de Kénitra, a connu des actes de vandalisme, de bousculades, d’anarchie et de vols, dimanche 20 février. Pour Me Naoufal Bouamri, ces actes sont l’expression du ras-le-bol et de la colère populaire à cause de la hausse vertigineuse de plusieurs denrées de première nécessité qui a beaucoup affecté le pouvoir d’achat des citoyens.

Commentant, via sa page officielle Facebook, ce qui s’est produit au souk Had Oulad Jelloul, à la commune rurale Ben Mansour, province de Kénitra, l’avocat et politologue a assuré que personne ne saurait excuser, admettre ou cautionner de pareils actes. Ceux-ci, en revanche, doivent faire l’objet d’étude et d’analyse et qu’il ne faudrait pas « se cacher derrière la loi et se contenter de criminaliser ce qu’est passé », a souligné Me Bouamri.

Et de poursuivre que les actes commis ne devraient pas être comparables aux vols, qu’ils soient perpétrés à l’arraché ou par agression physique des passants car ces vols sont le fait de malfaiteurs professionnels, contrairement à ce qu’est produit au souk. « C’est la conséquence de la revue à la hausse des prix de produits de première nécessité et de la spéculation cupide qui s’en est suivi, C’est aussi celle du fait de l’absence de la protection du citoyen et de leur pouvoir d’achat face à ces abus », a précisé l’avocat et politologue.

Ce dernier a aussi pointé du doigt le laxisme des commissions chargées des contrôles des prix et de la lutte contre la spéculation dans les souks. Ce qui contribue peu ou prou à multiplier l’appétit des spéculateurs et à la hausse encore plus importante des prix, a encore ajouté Me Naoufal Bouamri.

L.A.