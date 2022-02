Vol dans un souk aux environs de Kénitra: les derniers éléments de l’affaire

Neuf personnes ont été déférées, mercredi, devant le procureur du roi près le tribunal de première instance de Kénitra suite aux actes de vandalisme, de bousculades, d’anarchie et de vols au souk Had Oulad Jelloul, à la commune rurale Ben Mansour.

Selon le journaliste d’Al Massae Belaid Karoum, les 9 mis en causes seront poursuivis pour sabotage de biens privés et publics, vol, désobéissance, outrage à des membres de la force publique, agression avec violence, manifestation sur la voie publique sans autorisation, entrave à la circulation, attroupement non autorisé et vandalisme.

Pour rappel, une bousculade et des accrochages limités ont eu lieu, dimanche matin, dans le souk hebdomadaire Oulad Jelloul (commune Ben Mansour), dans la province de Kénitra, ont indiqué les autorités locales.

Selon des données préliminaires, ce souk a connu des accrochages suite à des comportements opportunistes et des spéculations inhabituelles au niveau des prix de certains produits de consommation pratiqués par plusieurs intermédiaires, ce qui a provoqué des actes de jets de pierres avec la participation de mineurs.

M.F.