Voilà pourquoi Alstom a choisi Fès (VIDEO)

La filiale marocaine du spécialiste français du transport ferroviaire vient d’augmenter ses capacités de production dans le pays avec une nouvelle usines à Fès. Nourddine Rhalmi, PDG d’Alstom Maroc, nous explique pourquoi le choix de Fès.

Qu’est-ce qui a motivé votre nouvelle implantation à Fès ?

En tant qu’industriels, nous avons besoin bien évidemment d’un emplacement et d’outils de production. Mais la vraie richesse d’une entreprise, c’est le capital humain. En tout cas, c’est ce que nous pensons chez Alstom. Sans l’humain, nous ne pouvons rien faire. Il se trouve que la région de Fès compte plusieurs universités qui dispensent de très bonnes formations et des personnes investies avec une véritable envie de travailler. Il y avait donc le terreau favorable pour pouvoir s’y installer. Par ailleurs, nous avons été bien accueillis. Les autorités nous ont apporté leur soutien. Elles étaient à l’écoute de nos besoins et nous ont aidé dans notre implantation. Au-delà de tout cela, nous regardons ce qui se passe à Fès. C’est une région relativement dynamique, très agricole et anciennement connue pour le textile, mais pourquoi ne pas en faire demain un centre un peu plus industrialisé.

Avez-vous bénéficié d’avantages fiscaux ou autres pour vous y implanter ?

Pour le foncier, nous avons effectué nos recherches, selon nos standards. Par chance, au moment de nos recherches, la Cotef (l’ancien Complexe du textile de Fès) était disponible, nous nous sommes donc engagés dans des négociations pour ce site. Au delà de cela, nous sommes traités comme toutes les autres entreprises et notamment sur le volet fiscal.