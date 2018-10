Voici pourquoi le roi Mohammed VI est à Marrakech

Le roi Mohammed VI est arrivé lundi 1er octobre à Marrakech, mobilisant à cette occasion les autorités locales mises en garde,il y a quelques jours, contre toute erreur.

Les plus grandes avenues de la ville ocre ont ainsi été ornées de drapeaux et de photos du souverain et ont été investies d’éléments de la police.

Au programme de cette visite royale, plusieurs projets socio-économiques devraient être lancés dans la ville.

Rappelons que le roi Mohammed VI a présidé lundi 1er octobre au Palais Royal de Rabat, une séance de travail consacrée à la mise à niveau de l’offre de formation professionnelle, à la diversification et valorisation des métiers et la modernisation des méthodes pédagogiques.

