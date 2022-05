Voici quand sera opérationnel le câble sous marin Maroc-Grande Bretagne

Intervenant dans le «Business podcast» de lanKing sur SkyNews, le président de la société spécialisée en énergie propre Xlinks a indiqué que «si le projet est lancé avant la fin de cette année l’électricité commencera à circuler en 2027 et le projet pourra tourner à son potentiel maximum en 2030».

Les inspirations ECO rapporte que « Le câble qui reliera les deux pays sera de 3,800 km et, dans le cadre du projet, nous construirons trois nouvelles usines au Royaume-Uni pour sa fabrica tion », a poursuivi Sir Lewis, soulignant que la réalisation du projet devrait prendre quatre ans et coûter environ 16 milliards de livres, dont la moitié pour la fabrication du câble et des liaisons.