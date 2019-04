Voici pourquoi le roi Mohammed VI a félicité la reine du Danemark

Le roi Mohammed VI a adressé un message de félicitations à Margrethe II, reine du Danemark, à l’occasion de son anniversaire.

Dans ce message, le Souverain exprime ses chaleureuses félicitations et ses vœux de santé, de bonheur et de quiétude à la reine du Danemark.

Le roi Mohammed VI saisit également cette occasion pour se féliciter des relations distinguées basées sur la coopération fructueuse entre les deux pays et qui puisent leur force des liens d’amitié solide et d’estime mutuelle unissant les deux Souverains et leurs familles.