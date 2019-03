Voici pourquoi le fils de Sarkozy est à Casablanca

Le fils de Sarkozy est à Casablanca. Pas pour faire de la politique, mais pour mixer! Premier restaurant de tapas à Casablanca et rendez-vous emblématique des amoureux de la fiesta, La Bodega s’apprête à devenir le temple des clubbers à l’occasion de la venue de Pierre Sarkozy, alias DJ Mosey, pour une prestation inédite organisée le vendredi 29 mars 2019, indique un organisateur.

Le fils de l’ancien président de la République française mixera pendant plusieurs heures dans une ambiance authentique de bodega espagnole 2.0. “Transformée en un dancefloor digne d’Ibiza, La Bodega promet aux passionnés de musique électronique une expérience unique dans un cadre à la décoration renouvelée, avec un équipement sons et lumières dotés des dernières technologies”, déclare un responsable.

Régulièrement convié aux soirées de la jet set en Europe et ailleurs, DJ Mosey incarne la relève des DJ français. A 34 ans, il compte à son actif un grand nombre de tubes et de collaborations.

Ex-producteur de Doc Gynéco, le clubbeur le plus célèbre de Neuilly-sur-Seine est l’auteur de quatre titres tirés de la BO du film “Seuls Two” du duo d’humoristes Éric et Ramzy. Il a également remixé le titre “Miss You” des Rolling Stones : un succès repris ensuite par Carla Bruni dans son album “French Touch”.

Surnommé “The prince of France” par Puff Daddy, DJ Mosey côtoie aujourd’hui les plus grandes stars du rap français et américain.

