Voici pourquoi la princesse Astrid était à Berrechid

La Princesse Astrid de Belgique, représentante a présidé, mercredi à Berrechid, la cérémonie d’inauguration d’un important parc photovoltaïque fort de 4010 panneaux sur la toiture de l’usine Silver Food, leader du marché marocain dans le secteur de la conserverie de poissons, une partie de ses jardins et un terrain adjacent.

S’exprimant à cette occasion, Nabila Hanane responsable Marketing à Silver Food, a indiqué que le groupe a décidé de se mettre aux énergies renouvelables dans le cadre de la concrétisation de sa responsabilité sociétale, ajoutant qu’il est conscient de l’importance de maîtriser son empreinte environnementale et de diversifier ses sources d’approvisionnement en énergie électrique.

Elle a également souligné que le parc solaire générera une puissance globale de 1061 kWp, devant couvrir à court terme 40% des besoins en énergie de l’usine, ajoutant que le parc n’étant que le premier d’une longue liste d’engagements environnementaux et sociaux que Silver Food envisage d’entreprendre en faveur de sa localité et ses habitants et, dans un sens plus large, du développement durable.

Silver Food, qui justifie d’un chiffre d’affaires dépassant les 464 millions de DH dont 40pc sont réalisés sur le marché local, a choisi le groupe Energy-Vision , pour son aptitude à fournir un financement des installations sur 6 ans, assorti d’une garantie sur le rendement du système.

L’industrie est habituellement énergivore, et le coût de l’électricité adopte une courbe sans arrêt haussière depuis 10 ans, c’est pourquoi des solutions complémentaires d’approvisionnement en énergies vertes vont permettre à Silver Food de faire évoluer son modèle de consommation d’énergie, de mieux préserver son environnement immédiat et de réduire l’impact de sa facture énergétique, a a notamment dit Mme Hanane.

Le ministre de l’Energie, des Mines et du Développement durable, Aziz Rabbah, a indiqué qu”’aujourd’hui, notre pays est bien engagé sur la voie de la transition énergétique”, soulignant que les opportunités d’investissements sont actuellement évaluées à plus de 40 milliards de dollars à l’horizon 2030, dont les ¾ affectés aux énergies renouvelables.

Ont pris également part à cette cérémonie le ministre-président de la région flamande, Geert Bourgeois et le la secrétaire d’État chargée de la pêche maritime, Mbarka Bouaida.

S.L. (avec MAP)