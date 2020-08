Voici pourquoi la gare Rabat-Ville a été fermée aux voyageurs (VIDEO)

Depuis ce lundi matin, des séquences vidéo montrant des personnes bloquées à la gare de Rabat-Ville circulent sur les réseaux sociaux.

Selon une source de Le Site Info, la décision de fermeture a été prise après que deux employés de la gare ont été testés positifs au Covid-19. Et de préciser qu’à la suite de quoi une campagne de tests auprès de l’ensemble du personnel a été lancée.

Des voyageurs ont été empêchés d’entrer ou de sortir de la gare, sans qu’aucune explication ne leur ait été fournie sur la raison de cette fermeture. Une situation qui n’a pas manqué de provoquer l’ire de ces derniers.

Par ailleurs, l’ONCF vient d’annoncer via sa page Facebook que « la gare ferroviaire de Rabat–Ville est toujours ouverte aux voyageurs ».

Et d’ajouter « qu’en application des décisions des autorités, les voyages de et vers les gares des villes de Tanger, Marrakech, Meknès, Fès, Casablanca, Berrechid et Settat sont soumis à l’obligation de disposer d’une autorisation valable délivrée par les autorités compétentes ».

N.L.