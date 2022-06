Voici pourquoi IKEA a rappelé les cafetières Metallisk

IKEA appelle ses clients, ayant déjà acheté la cafetière pour cuisinière METALLISK 0,4 litres, à valve de sécurité en acier inoxydable, avec les timbres dateurs 2040 et 2204, de cesser immédiatement l’utilisation du produit et de prendre attache avec le service client à IKEA afin de le retourner et de se faire rembourser la totalité de son prix.

IKEA assure que la sécurité est sa priorité et que l’ensemble de ses produits sont constamment soumis aux tests nécessaires pour s’assurer de leur conformité aux normes de qualité et de la réglementation spécifique à la santé et la sécurité, à l’échelle internationale.

De ce fait, IKEA a décidé de retirer la cafetière pour cuisinière METALLISK à valve de sécurité en acier inoxydable, avec les timbres dateurs 2040 et 2204, et ce, suite à la réception de rapports établissant que la valve de sécurité peut présenter des réactions de calcination et d’oxydation, ce qui signifie que le produit est susceptible d’exploser lors de son utilisation.

Ainsi, tous les produits METTALISK comportant la valve de sécurité en acier inoxydable (argenté/gris) sont concernés par le rappel. Le reste des produits ne sont aucunement concernés par cette décision.

Il est possible de retourner la cafetière pour cuisinière METALLISK à valve de sécurité Stainless Steel, avec les timbres dateurs 2040 et 2204, au service client d’IKEA le plus proche, et de récupérer la totalité du montant d’achat. La présentation du ticket de caisse ou de la facture n’est pas exigée.

