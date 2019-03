Voici pourquoi El Othmani est à Meknès

Le chef du gouvernement, Saâd Dine El Otmani a tenu, vendredi à Meknès, une rencontre de communication en faveur des commerçants et des professionnels de la ville, dans le cadre des préparatifs pour les assises nationales de la fiscalité et du commerce, prévues prochainement.

Cette rencontre initiée par l’Espace marocain des professionnels de Fès-Meknès, a été l’occasion d’examiner certains problèmes dont souffrent les commerçants et les vendeurs dans la capitale ismaélite et ce, dans le but d’élaborer un dossier revendicatif, qui sera soumis au débat lors des prochaines assises.

S.L. (avec MAP)