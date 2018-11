Voici pourquoi des militaires espagnols sont au Maroc

Des militaires espagnols sont arrivés ces derniers jours au Maroc, plus précisément à Kénitra. Objectif: former des éléments des Forces Armées Royales (FAR) aux techniques de recherche et de sauvetage ainsi qu’à la gestion des catastrophes (y compris technologiques et environnementales). La formation devrait durer un mois.

Selon des sources médiatiques espagnoles qui ont rapporté l’information vendredi, ce contingent compte environ 40 militaires, en plus d’équipements et de véhicules de secours ainsi que deux chiens de sauvetage.

Le contingent militaire espagnol est arrivé au Maroc pour former une unité de sauvetage et de secours des FAR, dans le cadre du partenariat entre les deux Royaumes, ajoute-t-on.

Une opération de formation militaire maroco-espagnole devenue un rendez-vous annuel. C’est en effet la 5e fois que des militaires espagnols se rendent au Maroc à cet effet.

