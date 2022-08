Voici pourquoi certains cafés et restaurants ont augmenté leurs prix, selon un professionnel

De nombreux citoyens ont constaté, avec surprise et indignation, que des propriétaires de cafés et de restaurants ont décidé de revoir à la hausse les prix des prestations, boissons et repas, que commandent leurs clients.

A ce propos, le président de l’Association nationale de cafés et de restaurants du Maroc a précisé que ces augmentations des prix, évoquées sur les réseaux sociaux, « sont nulles et non avenues » et ne reposent sur aucun fondement. Ceci, selon lui, puisqu’il n’existe nulle tarification fixe, concernant les prestations et services des établissements publics précités.

Et dans une déclaration à Le Site info, Noureddine El Harrak a concédé que certains restaurants ont, en effet, été obligés à augmenter les tarifs des menus proposés, vu la revue en hausse des prix des produits alimentaires. De ce fait, les concernés ne peuvent acheter lesdits produits utilisés dans la préparation de leurs repas à leur prix devenu plus cher et, en même temps, les revendre à leur clientèle à un prix moins élevé que celui de l’achat.

Par conséquent, toujours d’après notre interlocuteur, les propriétaires des cafés et des restaurants cherchent une marge de bénéfice et ne peuvent, dans ce cas, accepter d’être déficitaires! De surcroît, défendant ses collègues qui ont décidé la revue en hausse de leurs prix, El Harrak a expliqué que ces derniers ont dû procéder, soit à des travaux de rénovation de leurs établissements, soit à l’amélioration de leurs menus en y introduisant de nouveaux plats proposés.

Cependant, le président de l’Association nationale des propriétaires de cafés et de restaurants du Maroc a tempéré sa « plaidoirie », en tenant à souligner que cette hausse en revue des prix des additions ne concerne pas tous les établissements. Aussi, a-t-il poursuivi, ne faut-il pas donc « généraliser » et évoquer l’augmentation des prix des boissons et des repas.

L.A.