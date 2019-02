Voici les nouveaux véhicules de la police marocaine (PHOTOS)

La Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) a annoncé avoir procédé à la modernisation et au développement de la flotte de véhicules mis à la disposition des Brigades centrales d’intervention (BCI) et des Brigades régionales d’intervention (BRI).

Cette opération s’inscrit dans le cadre de l’amélioration des capacités opérationnelles des BCI et des BRI, en les dotant de mécanismes de mobilité et d’intervention pour s’acquitter de leurs missions dans le domaine de la lutte contre la criminalité et les menaces sécuritaires, indique un communiqué de la DGSN.

Ces brigades ont été dotées de 29 véhicules à quatre roues motrices (4×4), équipés d’appareils techniques de communication par radio, l’objectif est d’assurer une coordination et une communication constantes entre les unités sur le terrain et les salles de commandement et de coordination, souligne la même source, précisant que ces véhicules ont été également dotés d’équipements de pointe pour les interventions, ainsi que d’une nouvelle teinture distincte des véhicules de la sûreté nationale.

La DGSN a créé une Brigade centrale d’intervention au niveau de la Direction de la sûreté publique (DSP) à Rabat et 13 BRI au niveau de plusieurs préfectures de police, dans l’attente de la généralisation de ces Brigades au niveau national.

A travers la généralisation de ces Brigades dotées des dernières technologies et des mécanismes de mobilité, la DGSN vise à garantir la disponibilité opérationnelle des services de sûreté nationale afin d’anticiper et de relever tous les défis sécuritaires, ainsi que lutter contre les menaces terroristes, conclut le communiqué.

S.L. (avec MAP)