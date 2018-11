D’après l’Académie, la décision s’est fondée sur les dispositions du décret no 2.18.855 du 26 octobre 2018 relatif à l’heure légale, aux notes ministérielles portant sur la gestion du temps scolaire et à la note ministérielle 158/18.

La nouvelle formule, poursuit la même source, intervient aussi en réponse aux recommandations issues des réunions aux niveaux régional, provincial et local, ainsi qu’en harmonie avec les spécificités spatiales de la région et en considération du temps scolaire en période hivernale.

L’adoption de ces horaires intervient suite aux rencontres tenues dans les préfectures et les provinces de la région avec les différents partenaires, dont les associations des parents d’élèves, des syndicats d’enseignement les plus représentatifs, des représentants de l’enseignement privé, explique le communiqué.

Pour l’enseignement secondaire (collège et lycée), les cours auront lieu entre 08h30/12h30 et 14h30/18h30, indique l’Académie dans un communiqué.