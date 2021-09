Voici le tout premier IKEA Festival, un tour du monde de la maison

IKEA célèbre le meilleur de la vie à la maison avec son premier festival mondial de 24 heures, le jeudi 16 septembre. Artistes, designers, DJ, chefs et bien d’autres talents transformeront leur maison en scène virtuelle, ouvrant la porte à des expériences inédites.

À une époque où la vie à la maison n’a jamais été aussi importante, IKEA ouvre la porte à une vie meilleure en organisant un festival qui peut être vécu à la fois en ligne et dans de nombreux magasins IKEA à travers le monde, et qui met en scène des musiciens, des chefs, des designers et des créateurs. Il s’agit d’un festival d’un genre nouveau, qui se déroulera dans des maisons, des studios d’artistes et des quartiers du monde entier, transformant les salons, les cuisines, les chambres et les arrièreUcours en scènes virtuelles de spectacles et d’expériences. En tout, le IKEA Festival aura lieu dans plus de 100 maisons sur plus de 50 marchés dans le monde, et l’expérience est gratuite, ouverte à tous.

Le festival s’inspire de la vision IKEA, qui consiste à créer un quotidien meilleur pour le plus grand nombre. « Il s’agit d’un nouveau type d’expérience que IKEA veut offrir, en célébrant, connectant et engageant autour de la vie à la maison. Les visites de maisons dans le monde entier ouvriront la porte à de nouvelles expériences et à une nouvelle inspiration. Nous cherchons à susciter une conversation sur la vie à domicile de demain, qui soit plus durable et plus abordable. Et comme pour tout festival, vous pouvez vous attendre à quelques surprises », déclare Erika Intiso, Directrice générale de IKEA Marketing and Communication AB.

L’organisation et le programme du festival

Le festival se déroule sur ikea.com et dans les magasins IKEA dans différentes espaces thématiques (les rooms) reflétant ce que les gens disent être le plus important pour eux dans leur maison aujourd’hui : être en famille et entre amis, partager de la musique et des repas, ce qui est mis en scène au sein de ces espaces ; mais aussi des espaces de discussion sur des sujets d’actualité et sur les nouveautés IKEA, offrant aux visiteurs un large choix d’expériences.

Les visiteurs pourront regarder des artistes donner des concerts intimes depuis leur maison ou leur studio, et se joindre à des sessions de DJ. Les amateurs de décoration d’intérieur sont invités à franchir les portes des logements du monde entier pour s’inspirer des rénovations de maison et voir comment les designers et les collaborateurs et exUcollaborateurs de IKEA créent leurs œuvres dans leurs propres espaces uniques. Les visiteurs pourront également assister à des concours de cuisine,

à des défis et à des visites à domicile où des recettes saines, respectueuses de la planète et sans déchets seront partagées. Des discussions auront lieu autour de la table de cuisine sur des thèmes importants tels que l’économie circulaire, la qualité de l’air, le jeu et les espaces. Les gamers pourront se rendre à une visite de domicile pour découvrir la nouvelle collection de gaming IKEA. Et IKEA ouvrira ses portes avec des activités spéciales dans de nombreux magasins et des retransmissions en direct, donnant accès à ce qui se passe chez IKEA en temps réel, de l’usine de Zbąszynek, en Pologne, au magasin de prototypes d’Älmhult, en Suède. Les fans de IKEA pourront voyager dans le temps dans un musée numérique IKEA pour explorer l’histoire diversifiée de la marque au fil des décennies.

« La vie à la maison a pris un tout nouveau sens pour chacun d’entre nous au cours de l’année écoulée, et en étant virtuellement connectés, nous pouvons ouvrir la porte à bien d’autres vies à travers le monde U en explorant comment nous vivons tous, en célébrant l’individualité et la créativité. Notre premier IKEA Festival sera notre plus grande tournée mondiale des maisons et rassemblera les gens autour de la vie à la maison d’une nouvelle manière, à la fois en ligne et dans nos magasins, et sera le début d’un mouvement à plus long terme de vraies maisons et de vraies vies », déclare Olivia Ross Wilson, Directrice de la communication, Ingka Group (IKEA Retail).

LES ROOMS DU FESTIVAL :

My Home Turf

La maison est un endroit où l’on se sent comme… chez soi! Rejoignez des artistes tels que MØ, Kanis, Niki et Masego, qui vous feront découvrir leur ville, leur quartier et leur communauté U et vous offriront un spectacle.

Concerts à domicile

Montez le volume et profitez des concerts U directement depuis la scène la plus personnelle et la plus intime du monde : la maison.

Cuisine à domicile

Ouvrez la porte des cuisines du monde entier à l’odeur délicieuse et laissezUvous inspirer par des chefs qui préparent des plats anciens et nouveaux. Parmi les chefs participants, Pasta Queen et Paul Svensson.

DJ Relay

N’arrêtez pas la musique U vous êtes invités à un marathon de club music, directement depuis la maison du DJ. Les DJ qui jouent sont Kaytranada, Loraine James et Zuli, pour n’en citer que quelquesUuns.

Visites à domicile

Bienvenue dans un tour du monde, où des inconnus et des personnalités célèbres comme Ilse Crawford partagent ce qu’il y a dans l’endroit le plus important du monde: leur maison.

Musée IKEA

Remontez le temps et découvrez tout ce qui a fait et façonné IKEA : le bon, le mauvais, le beau et le laid.

IKEA News

Voyagez dans le monde et rencontrez nos collègues et collaborateurs en ce moment même U en magasin, à l’usine, au bureau ou en studio, comme notre ancien partenaire de collaboration Virgil Abloh.

Aménagement de la maison

Des idées et des conseils pour créer de meilleurs rangements, une cuisine plus conviviale ou tout simplement pour accessoiriser de manière amusante et dynamique.

Faire du shopping avec…

Avec qui aimeriezUvous faire du shopping pour avoir de nouvelles idées pour votre maison ? Ils sont là, et vous attendent pour une journée complète de shopping dans le magasin IKEA local.

Discussions de cuisine

Participez à une conversation sur les joies et les frustrations qui composent la vie quotidienne à la maison. Les collègues de IKEA rencontrent des profils comme la surfeuse Kassia Meador, l’astronaute Christer Fuglesang et l’aventurière Renata Chlumska.

Pour accéder au IKEA Festival et obtenir le programme complet, vous pouvez visiter la page du festival ikea.com/festival . Le IKEA Festival ouvrira ses portes le jeudi 16 septembre, à partir de 9h00. Aucune inscription n’est requise, c’est gratuit et les clients n’ont pas besoin d’enregistrer leurs coordonnées.

Pour plus d’informations : ikea.com/festival et Newsroom (ikea.com)