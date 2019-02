Voici le temps qu’il fera ce dimanche au Maroc

Voici les prévisions de la météo nationale pour la journée du dimanche 3 février:

Temps froid sur le Rif, l’Atlas, l’Oriental, les versants Sud-Est et les plateaux, de phosphates et Oulmès et assez froid sur le Saiss, le Sud-est et les plaines à l’Ouest de l’Atlas.

Temps stable avec ciel peu nuageux à clair sur l’ensemble du pays.

Vent modéré à parfois assez fort de secteur Nord sur les provinces sud et l’Oriental et modéré à faible de secteur Nord ailleurs.

Températures minimales de l’ordre de -05/01°C sur les reliefs et les hauts plateaux orientaux, 01/08°C sur le Saiss, l’Oriental, le sud-est, les plaines à l’Ouest de l’Atlas et les plateaux des phosphates et d’Oulmes et de 09/14°C sur le Souss et les provinces Sud.

Températures du jour variant entre 03/09 °C sur les reliefs et les Hauts plateaux orientaux, entre 09/13 °C sur le Saiss, l’Oriental, les plateaux des phosphates et d’Oulmès, le Tangérois et la Méditerranée, entre 14/19 °C sur les plaines Nord-Ouest et les versants Sud-Est et entre 20/26 °C sur le Centre et le Sud du pays.

Peu agitée à agitée sur la Méditerranée au nord de Larache et du Détroit ainsi que forte à très forte au sud de Larache.

S.L. (avec MAP)