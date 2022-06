Voici le prix de la dernière tenue de Saad Lamjarred (PHOTO)

Saad Lamjarred a été la vedette ayant animé la célébration d’un mariage, vendredi dernier. Et cette nouvelle apparition du chanteur, adulé par ses fans et followers et ouvertement contesté par d’autres, à cause de ses démêlés interminables avec la justice française, a de nouveau suscité une grande polémique sur les réseaux sociaux.

Cette fois-ci, il s’est avéré que la marque vestimentaire, dont le chanteur portait la tenue lors de ce mariage, est mondialement connue par sa confection de pyjamas pour hommes : « Camicia collo pigiama ». Et les prix « modiques » de ses vêtements coûtent dans les 985 euros, c’est-à-dire, les quelque 10.000 dirhams marocains!

Quant au mariage animé par « la pop star » marocaine, il a eu lieu au sein d’un grand hôtel égyptien, en présence d’un auditoire au nombre considérable. Et un enregistrement vidéo, largement partagé sur Toile, fait voir Lamjarred en train d’interpréter ses grands succès auprès des heureux élus convolant en justes noces. De même que l’on voit le chanteur en train de danser et partageant le bonheur des mariés.

A rappeler que la présence de Saad Lamjarred à ce mariage, le premier du genre en Egypte, survient après son interdiction de se produire du côté du Nil, suite à une campagne électronique féroce menée par ses détracteurs du pays des Pharaons, à cause des accusations de violence et de viols portés contre lui depuis plusieurs années.

L.A.