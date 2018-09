Voici le nouveau prix du lait Centrale Danone

De retour au Maroc, le PDG de Danone, Emmanuel Faber, a tenu une conférence de presse ce mercredi 5 septembre à Casablanca pour annoncer les résultats de la campagne de consultation “Ntwasslou w Nwasslou”, lancée depuis quelques semaines par Centrale Danone afin de trouver une issue à la crise à laquelle elle fait face depuis le lancement du mouvement de boycott.

Ainsi, le grand patron de la multinationale française a annoncé d’importantes mesures visant à rétablir la confiance entre Centrale Danone et les consommateurs.

Faber a commencé par rappeler que cette campagne de consultation a permis à près de 1000 salariés de l’entreprise d’aller à la rencontre de plus de 88.500 personnes, épiciers et consommateurs, dans 30 villes marocaines, afin de les écouter et prendre en compte leurs propositions.

Le PDG de Danone a ensuite annoncé les nouveaux prix des produits Centrale. Ainsi, une nouvelle référence de lait frais pasteurisé (470 ml) sera mise en vente à 2,50 DH. “Nous pensons qu’il y a une place pour ce type de produit. C’est une décision stratégique pour le groupe”, a-t-il affirmé.

Deuxième annonce: Le prix de la brique 470 ml passera de 3,50 DH à 3,20 DH, dès vendredi prochain. “Nous renonçons à la marge réalisée sur ce produit. Le prix de la collecte et aux commerçants ne changeront pas, c’est Danone qui fera un effort financier”, a indiqué Faber, qui précise que l’entreprise diffusera, chaque six mois, les prix d’achat aux éleveurs sur Facebook.

Enfin, le responsable français a insisté sur le fait que la qualité des produits Centrale ne connaîtra aucun changement, malgré la baisse des prix.

Rappelons que lors de sa première visite au Maroc, en juin dernier, le grand patron de Danone avait promis de trouver une solution à la crise que traverse sa filiale marocaine. “Le lait frais pasteurisé doit être plus abordable et je m’y engage de façon durable”, avait-il affirmé. “Nous n’allons plus faire aucun profit en lait frais pasteurisé”, avait-t-il annoncé. Et d’ajouter que “le lait frais restera ce qu’il est sans antibiotique et sans conservateurs”.

Soufiane Laraki