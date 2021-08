Voici le nouveau président de la chambre de commerce Casa-Settat

Hassan Berkani a été élu, ce lundi, nouveau président de la Chambre de commerce, d’industrie et de services (CCIS) de la région Casablanca-Settat.

Berkani, du Parti de l’Istiqlal (PI), a obtenu 83 voix face à son unique concurrent l’ancien président de la Chambre, Yasser Adel, de l’Union constitutionnelle (UC) (56 voix).

Le nouveau président de la CCIS avait déjà présidé, avant ce mandat, la Chambre au nom du Parti authenticité et modernité (PAM). Berkani a exprimé, à cette occasion, sa disposition à associer différentes composantes de la Chambre aux efforts visant à faire de cette instance une institution exemplaire et un pilier de développement économique, à même de promouvoir l’investissement, sur les plans local et régional.

La CCIS de Casablanca-Settat est composée d’une instance élue représentant différents secteurs et d’une instance permanente représentant le personnel administratif.

La Chambre compte 75 membres élus répartis, selon sa compétence territoriale, entre 30 membres dans le domaine de l’industrie, 28 dans le commerce et 17 dans les services.

La CCIS représente les professionnels des secteurs du commerce, de l’industrie et des services auprès des pouvoirs publics locaux, provinciaux, régionaux et nationaux, ainsi qu’auprès des organisations et institutions internationales œuvrant dans les domaines afférents à ses missions.

NK