Voici le nombre d’étudiants marocains en France

Sur les 343.400 étudiants étrangers qui poursuivent leur cursus en France, les Marocains sont les plus nombreux avec près de 40.000 nationaux, si l’on se fie au quotidien Le Monde qui reprend un rapport de Campus France. Dans ce classement, l’Algérie arrive en seconde position (30.521) devant les Chinois (30.071), l’Italie (13.341) et la Tunisie (12.842). Les Marocains sont donc largement en tête du classement.

On notera également que c’est le Continent africain qui envoie le plus d’étudiants se former en France, ils sont près de la moitié avec 46%, l’Europe venant en seconde position avec 25%.

L’étude, réalisée par l’organisme de promotion de l’enseignement supérieur français à l’étranger, ajoute que lors de l’exercice passé, l’Hexagone a connu une arrivée estudiantine en hausse de 4,5% par rapport à l’année précédente. C’est dire l’attractivité de la France qui cependant n’est pas la destination préférée des étudiants. En effet à ce chapitre, le cocorico de circonstance est titillé par l’anglophonie, les Etats-Unis venant entête devant le Royaume-Uni et l’Australie.

C’est l’Université qui accueille le plus d’étudiants internationaux avec ses 240 000 d’inscrits, dont la moitié dans un cursus de licence, 41 % en master, et le restant en doctorat. Les 143.000 étudiants étrangers sont répartis entre les écoles de commerce et de gestion, les écoles d’ingénieurs (7 %) et autres établissements telles les écoles spécialisées, écoles d’art et classes préparatoires.

Les filières scientifiques et de médecine englobent 37 % d’entre eux à cinq points de celles de lettres, langues et sciences humaines et sociales, devant l’économie et la gestion (20 %), le droit et les sciences politiques n’attirant dans leur bancs que (12 %).

Pour ce qui est du genre, les étudiantes l’emportent d’une courte tête avec 52,5% en restant les plus nombreuses a venir façonner leur cursus comme il y a quelques années déjà.

