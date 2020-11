Voici le nombre d’élèves atteints du Covid-19 au Maroc

Un total de 4.000 élèves ont été contaminés au Coronavirus sur un effectif global de 8 millions de garçons et filles qui fréquentent les différents cycles de l’enseignement marocain.

Ce chiffre a été dévoilé par le ministre de l’Education Nationale, la Formation Professionnelle, l’Enseignement Supérieur et la Recherche Scientifique, Said Amzazi, qui a également affirmé que la plupart de ces contaminations ont eu lieu en dehors du cadre scolaire. Les contaminations dans les rangs des élèves du cycle primaire représentent 0,016% tandis que les collégiens, ils étaient 0,021% à être contaminés et 0.049% dans l’enseignement secondaire qualifiant, a détaillé le ministre.

Amzazi qui s’exprimait mardi lors de la discussion du budget de son département à la commission de l’enseignement, la culture et la communication de la chambre des représentants, a assuré que le ministère a été, dès le début, ferme sur le protocole sanitaire à respecter au sein des établissements scolaires pour limiter la propagation du virus parmi les élèves, les enseignants et les cadres pédagogiques. Les établissements ont parfaitement joué le jeu en se conformant strictement aux règles du protocole sanitaire, a-t-il ajouté.

S.Z.