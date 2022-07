Voici le nombre de touristes qui ont visité le Maroc à fin juin 2022

Quelque 3,4 millions de touristes étrangers ont visité le Maroc au cours des six premiers mois de l’année en cours, a indiqué mardi la ministre du Tourisme, de l’Artisanat et de l’Économie sociale et solidaire, Fatim-Zahra Ammor.

En réponse à des questions orales à la Chambre des conseillers, Mme Ammor a souligné que ce nombre a quadruplé par rapport à la même période en 2021, et représente 63% du nombre d’arrivées enregistré en 2019.

Et de poursuivre qu’en juin dernier, le nombre des touristes a atteint 1,14 million, soit une hausse de 5% par rapport à 2019, ajoutant que les recettes en devises enregistrées au cours des cinq premiers mois de 2022, se sont élevées à 20 milliards de dirhams (MMDH), soit une augmentation de 173% par rapport à 2021, et un taux de récupération de 71% par rapport à 2019.

Outre le plan d’urgence de 2 MMDH destiné au soutien du secteur touristique, le ministère se penche sur la mise à niveau de l’offre touristique afin de répondre aux exigences de la clientèle étrangère et marocaine, a indiqué Mme Ammor.

Et de souligner que les priorités du ministère sont le renforcement de la connectivité aérienne pour développer le tourisme international et national, la collaboration avec des tours opérateurs internationaux pour promouvoir la destination Maroc, l’organisation d’une campagne internationale et nationale, le développement du tourisme culturel, naturel, écologique et du tourisme de plein air et l’amélioration de la qualité des services et de l’animation touristique ainsi que de la formations des ressources humaines, a-t-elle noté.

S’agissant du tourisme interne, la ministre a souligné qu’il joue un rôle majeur dans le développement économique et social du pays et contribue à la création d’emplois et à la dynamisation d’autres secteurs économiques, ajoutant qu’il se veut également une condition essentielle qui garantit la résilience du secteur touristique face aux crises.

Dans ce sillage, elle a révélé que d’après les sondages réalisés, 51% des touristes marocains préfèrent le tourisme balnéaire, 58% préfèrent voyager pendant les vacances scolaires et 60% préfèrent voyager en famille, tandis que 72% sont plus intéressés par le prix des prestations touristiques.

Sur la base de ces données, a-t-elle poursuivi, le ministère se penche actuellement en particulier sur la mise en place de bases solides d’un développement durable du tourisme interne à travers l’encouragement de l’investissement dans le tourisme interne et les loisirs, la création de stations proposant des prix à la portée de tous les touristes marocains et la coordination avec le ministère de l’Économie et des Finances pour créer des chèques de voyage à même d’alléger la charge des dépenses pour le touriste national.