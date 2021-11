Voici le nombre de Marocains installés en Espagne

L’Espagne compte 5.922.196 étrangers, dont 823.708 Marocains, à fin juin 2021, soit 2% de plus qu’un an auparavant, selon des chiffres du ministère de l’Inclusion, de la Sécurité sociale et des Migrations, publiés ce vendredi.

Les femmes représentent près de 43% de la communauté marocaine établie légalement en Espagne avec un nombre s’élevant à 367.279 femmes, précise le ministère.

Selon les données incluses dans cette statistique, l’âge moyen des résidents étrangers en Espagne est de 40 ans, et 48% sont des femmes. Par ailleurs, les nationalités les plus nombreuses sont la Roumanie, le Maroc, le Royaume-Uni et l’Italie.

À cet égard, le ministère souligne que quinze nationalités représentent près de 75 % du nombre total de résidents étrangers en Espagne et que sept d’entre elles correspondent à des pays de l’Union européenne, la Roumanie, l’Italie et la Bulgarie étant les trois principaux pays d’origine des résidents étrangers de l’UE.

Parmi les groupes les plus importants de ressortissants de pays tiers, on trouve les ressortissants du Maroc, du Royaume-Uni, de la Chine, du Venezuela, de l’Équateur et de la Colombie.

O.L.