Voici la prochaine destination du roi Mohammed VI

Le roi Mohammed VI devrait se rendre à Fès à partir de lundi prochain. Selon une source de Le Site info, cette visite, prévue en début du mois, a été reportée suite à la visite officielle que le Pape François a effectué au Maroc.

Depuis quelques heures, précise notre source, les préparatifs vont bon train pour accueillir le roi, ajoutant que les principales avenues de la ville ont été ornées de drapeaux et de photos du Souverain. Les autorités, de leur côté, sont sur le qui-vive et font des pieds et des mains pour que la visite du roi Mohammed VI à Fès se déroule bien.

Par ailleurs, le roi devrait, lors de cette visite, lancer plusieurs projets socio-économiques dans la ville.

Rappelons que la dernière visite du roi Mohammed VI à Fès remonte à août 2018. Une visite au cours de laquelle plusieurs projets à caractère socio-économiques ont été inaugurés. Le Souverain en avait également profité pour se balader dans les rues de la capitale spirituelle sans protocole.

K.Z.