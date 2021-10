Voici la plus grande fresque murale de la ville de Casablanca

Une fresque murale géante reflétant les valeurs de partage et du vivre ensemble des Casablancais a été présentée, mardi dans la capitale économique, à l’initiative d’Alsa Al Baida en collaboration avec Placebo studio.

Il s’agit de la plus grande fresque murale de la ville de Casablanca. S’étalant sur un mur de 147 m de longueur sur 9,10 m de largeur, l’œuvre d’art vient habiller le mur de clôture du siège de Alsa Al Baida, situé sur l’intersection des Boulevards Roudani et Yaacoub El Mansour.

« Bien plus qu’un simple dessin sur un mur, cette fresque murale représente Casablanca dans son mouvement, dans sa fraicheur et dans sa diversité. Elle traduit les valeurs de partage et du vivre ensemble qui caractérisent le quotidien des Casablancaises et Casablancais », a expliqué Mehdi Safouane, directeur général de Alsa Al baida lors d’un point de presse.

« Nous sommes fiers d’avoir mené ce projet en partenariat avec les artistes du studio Placebo, car avec eux, nous partageons la croyance que l’art est un chemin qui facilite l’unification et favorise l’adhésion », a-t-il ajouté.

« En tant qu’artistes, nous sommes fiers car c’est un mur emblématique à Casablanca qui illustre l’amélioration de la vie urbaine grâce aux transports en commun. Les Casablancais aiment l’art et aiment la ville, nos échanges avec eux durant la réalisation de la fresque nous l’ont prouvé une fois de plus », a déclaré, pour sa part, Thamud Mellouk, directeur général du studio Placebo.

Cette fresque murale est la première d’une série d’œuvres de street art qui seront déployées sur d’autres avenues et boulevards de la ville.

Ce projet fait suite à une première initiative dans le même esprit, celle de créer un musée du transport urbain de la ville au sein du siège de l’entreprise.

BJ