Voici la liste des mosquées qui ont rouvert à Rabat (PHOTO)

Le ministère des Habous et des affaires islamiques a dévoilé mardi la liste des mosquées qui ont rouvert leurs portes à Rabat, après plus d’un an de fermeture pour cause du covid-19.

Cette liste comprend 32 mosquées, réparties sur les 5 arrondissements de la capitale : Hassan, Agal-Riad, El Youssoufia, Souissi et Yacoub El Mansour.

Rappelons que le roi Mohammed VI, Amir Al-Mouminine, a donné ses hautes instructions pour la réouverture progressive des mosquées fermées, en coordination avec les autorités sanitaires et administratives.

«Un calendrier relatif à cette opération sera annoncé ultérieurement, avait indiqué le ministère dans un communiqué».

Les prières et la prière du vendredi sont accomplies dans toutes les mosquées en conformité avec les mesures préventives nécessaires dans le cadre de la lutte contre la pandémie, particulièrement la distanciation sociale et le port des masques, a précisé le ministère, ajoutant que les fidèles doivent faire leurs ablutions avant de se rendre aux mosquées parce que les salles d’ablutions resteront fermées.

N.M.