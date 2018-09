Voici la date du retour à l’heure légale au Maroc

Le changement d’heure a en effet, et depuis son instauration, provoqué la colère des citoyens qui ont à chaque fois du mal à s’adapter au nouvel horaire. La tâche est plus rude pour les familles à enfants qui peinent, avec l’école, à changer de rythme. Plusieurs syndicats de l’enseignement avaient d’ailleurs signé en 2017 des pétitions appelant à annuler le changement d’heure vu son impact négatif sur le sommeil, l’alimentation et l’humeur.

