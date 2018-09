Voici la date du passage à l’heure d’hiver au Maroc

En Europe, le changement d’heure pourrait bien être annulé. La Commission Européenne a dévoilé les résultats d’une enquête. Résultat: sur plus de 4 millions de personnes, 80% sont pour la suppression du changement d’heure. Si l’Europe décide de ne plus changer d’heure, nul doute que la décision influencera le Maroc.

Pour le moment, une enquête est en cours au sein des établissements publics et hôpitaux afin de savoir si oui ou non le Maroc pourrait annuler le changement d’heure.

Le changement d’heure a en effet, et depuis son instauration, provoqué la colère des citoyens qui ont à chaque fois du mal à s’adapter au nouvel horaire. La tâche est plus rude pour les familles qui peinent, avec l’école, à changer de rythme. Plusieurs syndicats de l’enseignement avaient d’ailleurs signé en 2017 des pétitions appelant à annuler le changement d’heure vu son impact négatif sur le sommeil, l’alimentation et l’humeur.

Dimanche 28 octobre, à 3 heures du matin, les aiguilles reculeront d’une heure et il sera donc 2 heures du matin. L’occasion de gagner une heure de sommeil cette nuit là. Mais le soir, on perdra une heure de lumière naturelle. Un changement qui risque de susciter, encore une fois, des réactions négatives.