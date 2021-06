Voici la date de réouverture des salles de cinéma au Maroc

Avis aux cinéphiles du Royaume! Voici, enfin, la date de la réouverture des salles dédiées au septième art et aux spectacles! Ce sera bel et bien demain, vendredi 4 juin, que le grand écran ouvrira ses rideaux aux amateurs de cinéma, selon la décision prise par le gouvernement El Othmani.

En effet, via sa page officielle Facebook, le site des cinémas Megarama Maroc a annoncé que les cinéphiles peuvent, dès demain, retrouver les salles obscures du pays et ce, après une fermeture ayant duré plus d’un an et demi à cause de la pandémie de la covid-19.

Et les responsables des cinémas Megarama au Maroc profitent de cette aubaine afin d’exprimer leur grande satisfaction et leur impatience de recevoir, à nouveau, les cinéphiles dans les différentes salles obscures du Royaume.

Rappelons que le gouvernement a décidé l’application, à compter du mardi 1er juin, d’une batterie de mesures, au regard des résultats positifs enregistrés dans la courbe des infections au nouveau coronavirus et des avancées réalisées dans le cadre de la campagne nationale de vaccination contre cette pandémie.

Ces mesures comprennent l’autorisation des rassemblements et des activités dans les espaces fermés pour moins de 50 personnes et les rassemblements et les activités dans les espaces ouverts pour moins de 100 personnes, avec l’obligation d’obtenir une autorisation auprès des autorités locales en cas de dépassement de ce nombre.

Ces mesures, qui fixent également à 75% la capacité d’accueil des moyens de transport public, concernent aussi l’autorisation d’ouverture des théâtres, salles de cinéma, centres culturels, bibliothèques, musées et des monuments à hauteur de 50% de leur capacité.

De même, ces mesures permettent aux salles de fêtes d’opérer à hauteur de 50% de leur capacité d’accueil à condition que le nombre des personnes présentes ne dépasse pas les 100 personnes, autorisent l’accès aux plages avec le respect de la distanciation physique et l’ouverture des piscines publiques à hauteur de 50% de leur capacité d’accueil.

L.A.