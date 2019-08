Voici la date de la rentrée scolaire 2019-2020 au Maroc

Les cours au titre de la rentrée scolaire 2019-2020 démarreront le 5 septembre prochain, pour les trois cycles de l’enseignement (primaire, secondaire collégial et secondaire qualifiant) et les classes préparatoires du diplôme de technicien supérieur, nous indique une source au ministère de l’Éducation nationale.

Les cadres et fonctionnaires de l’administration pédagogique et du corps d’inspection, les cadres chargés de la gestion des services financiers, les cadres d’orientation et de planification pédagogique, et de soutien administratif, pédagogique et social et les cadres administratifs communs, tous grades confondus, rejoindront leurs postes de travail le 3 septembre, souligne la même source.

Les enseignants rejoindront leurs postes le 4 septembre, a fait savoir notre source.

Le ministère a entrepris une série de mesures afin d’assurer les meilleures conditions d’accueil pour les élèves. Les parents d’élèves sont appelés à veiller au respect de la date fixée pour le début de l’année scolaire. Il en va de même pour l’ensemble des acteurs pédagogiques et des parties qui doivent multiplier les efforts pour réussir cette rentrée scolaire.

Le programme scolaire, la répartition du contrôle continu et des examens, ainsi que la répartition des examens de compétence professionnelle et le calendrier des vacances scolaires sont disponibles sur le site web du ministère (www.men.gov.ma).

S.L.