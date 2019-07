Voici la date de Aïd al-Adha 2019 au Maroc

Selon l’astronome Hicham Al Issaoui, Aïd al-Adha sera célébré le lundi 12 août 2019 au Maroc. Les fonctionnaires auront ainsi droit à cinq jours de repos (du samedi 10 au mercredi 14 août), précise Al Issaoui.

Le lauréat de l’Institut Dar El Hadith El Hassania de Rabat, qui avait annoncé la date exacte de l’Aid El Fitr cette année, a également dévoilé d’autres dates de fêtes et évènements religieux en 2019.

Le 1er Moharram du nouvel an de l’hégire 1441 tombera le dimanche 1er septembre 2019. L’Achoura, qui a lieu le 10e jour du mois de Moharram, sera donc célébrée le mardi 10 septembre 2019.

Enfin, toujours selon l’astronome, Aïd Al Mawlid Annabaoui sera célébré les 10 et 11 novembre.

Rappelons que plus de 4 millions et demi (4.550.000) de têtes d’ovins et de caprins ont été identifiées depuis le lancement en avril, de l’opération d’identification des ovins et caprins destinés à l’Aid Al Adha 2019, avait annoncé mardi l’Office national de sécurité sanitaire des produits alimentaires (ONSSA).

Cette opération, lancée avec l’appui du ministère de l’Agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts, devrait couvrir plus de 7 millions de têtes d’ovins et de caprins destinés pour Aid Al Adha, a indiqué l’ONSSA dans un communiqué.

S.L.