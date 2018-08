Voici la date de Aïd al-Adha 2018 au Maroc 

Hicham El Aissaoui, astronome de renom, a livré ses prévisions pour la date de Aïd al-Adha au Maroc.

Selon ses calculs, Aïd al-Adha sera célébré le mercredi 22 août au Maroc. Les Marocains auront ainsi droit à six jours de vacances, à savoir du 18 au 23 août, grâce à la Fête de la Jeunesse, la Révolution du Roi et du Peuple et, enfin, la Fête du Sacrifice.

Notons que cette année, Hicham El Aissaoui avait déjà prévu la date du début du Ramadan et il avait également annoncé, avant le ministère des Habbous, la date de Aid El Fitr.

Rappelons qu’une série de mesures ont été mises en place pour assurer la qualité du cheptel destiné à l’abattage pour Aïd Al Adha et déclencher des poursuites contre les contrevenants.

Selon le ministère de l’Agriculture, pour assurer la protection du consommateur, le secteur concerné sera contrôlé durant toute la période qui précède Aïd Al Adha, en identifiant le cheptel à travers la pose de boucles et en enregistrant les éleveurs engraisseurs.

Ces opérations “permettront de garantir la traçabilité du produit et éventuellement identifier les contrevenants et l’origine du problème”, a-t-il précisé.

Pour sa part, le président de la Fédération interprofessionnelle des viandes rouges, M’hammed Karimine, a rappelé que parmi les 6 millions de têtes d’ovins qui devront être bouclées avant Aïd Al Adha, un total de 2,4 millions a déjà été identifié, notant que l’ensemble du bétail destiné à la commercialisation sera identifié avant la fête de l’Aid au niveau de tout le territoire marocain.

En concertation avec le ministère de tutelle, il sera également procédé au suivi de l’état du cheptel pendant au moins 15 jours avant l’Aïd, a-t-il poursuivi.

Soufiane Laraki