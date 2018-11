Voici la date de l’Aid Al Mawlid au Maroc

Les Marocains auront droit à des jours fériés à l’occasion de Aïd Al Mawlid. Selon les calculs de l’astronome de renom Hicham El Issaoui, le 1er Rabii I 1440 correspondra au vendredi 9 novembre, ce qui veut dire que l’Aïd Al Mawlid sera célébré mardi 20 novembre au Maroc et dans plusieurs pays arabes.

A cette occasion, les fonctionnaires, les enseignants et les élèves auront droit à deux jours de vacances: les 11 et 12 Rabii I, soit les mardi 20 et mercredi 21 novembre.

Notons que cette année, Hicham El Issaoui avait prévu la date de Aid El Fitr et de Aid El Adha. Il ne s’est jamais trompé dans ses calculs.

Par ailleurs, voici le calendrier des vacances scolaires 2018/2019:

Aïd Al Mawlid: Mardi 20 et mercredi 21 novembre (2 jours)

Nouvel an: Mardi 1er janvier 2019 (un jour)

Manifeste de l’Indépendance: Vendredi 11 janvier 2019 (un jour)

Vacances d’hiver: du dimanche 20 janvier 2019 au dimanche 27 janvier 2019 (8 jours).

Vacances du printemps : du dimanche 31 mars 2019 au dimanche 14 avril 2019 (15 jours).

Fête du travail : mercredi 1er mai 2019 (un jour).

Aïd Al Fitr: du mardi 4 juin ou mercredi 5 juin au lundi 10 juin 2019 (5 jours à confirmer).

Fête du Trône: Mardi 30 juillet 2019 (un jour)

Libération de Oued Eddahab: Mercredi 14 août 2019 (un jour)

Révolution du Roi et du peuple: Mardi 20 août 2019 (un jour)

Fête de la Jeunesse: Mercredi 21 août 2019 (un jour)

Anniversaire de la Marche Verte: Mercredi 6 novembre 2019 (un jour)

Fête de l’indépendance: Lundi 18 novembre 2019 (un jour)

Rappelons que le ministère a prévu une période de vacances après toutes les sept semaines d’études avec le respect des périodes de préparation des différents contrôles continus et autres examens.

S.L.