Voici comment Casablanca veut lutter contre les ordures

La ville de Casablanca va mettre en place une plateforme numérique de gestion de la propreté pour suivre en temps réel, via GPS, l’activité des délégataires et appliquer les pénalités en cas de non-respect des engagements, indique un communiqué de Casa Prestations.

Tout le processus de collecte et de nettoiement sera suivi en temps réel avec l’ambition d’améliorer les prestations de propreté, a ajouté Casa Prestations, société de développement local (SDL) en charge du développement, de la gestion, de l’accompagnement, du suivi et de l’évaluation des prestations de service public local.

A cet effet, un appel d’offres pour la mise en place d’une plateforme numérique de gestion de la propreté dans la métropole a été lancé et dont la date limite de dépôt des offres est fin octobre.

L’objectifs est de disposer d’un outil de communication et de partage documentaire, à permettre aux parties la collecte, l’analyse, le traitement, la visualisation et le suivi des données d’exécution des prestations déléguées et aux délégataires d’optimiser les services rendus aux citoyens et d’améliorer leur productivité.

Ils tendent également à fournir un outil transparent de contrôle des moyens mis en œuvre et leur traçabilité par le délégant, à concevoir, planifier et concerter la modification des services et, par conséquent, à faire respecter les termes de référence de la délégation de service.

La plateforme, à laquelle aussi bien le délégant que les délégataires y seront connectés, comportera deux volets à savoir le «suivi» et les «pénalités». Le premier est censé permettre à la ville d’avoir des données du réseau routier navigable, des gros producteurs de déchets et les données métier (circuits, sectorisation, conteneurisation…).

En détails, il servira ainsi de connaître à tout moment la position des véhicules de nettoiement au moment de la requête (via GPS), de collecter les données relatives à la circulation des véhicules, de produire des indicateurs journaliers du service de propreté (date et heure de début et de fin des tournées, temps de collecte, temps de transport, nombre de vidange des conteneurs) et de donner un accès aux délégataires pour aider à la décision par anticipation et pour fournir des réponses rapides aux événements quotidiens (grèves, circulation, intempéries…).

Le module «pénalités» proposera la possibilité de paramétrer les événements passibles de pénalités comme la non réalisation de circuit ou la non réception d’information de suivi de la part d’un véhicule…

Rappelons que le Conseil de la ville a lancé, en juillet dernier, un appel international à concurrence pour la gestion déléguée des services de propreté qui porte sur quatre lots: Anfa et El Fida-Mers Sultan, Hay Hassani et Aïn Chock, Moulay Rachid et Ben M’sik et, enfin, Aïn Sebaâ-Hay Mohammadi et Sidi Bernoussi.